Росія не справляється з паливною кризою: дефіцит поширюється по всій країні

Паливна криза у Росії продовжує наростати на тлі українських ударів по енергетичній інфраструктурі, які не припиняються. Кремль намагається впоратися з нею, але дефіцит бензину охоплює нові регіони.

Яка ситуація на АЗС Росії

Про це у своєму звіті розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

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Фахівці відзначають, що наразі дефіцит бензину та подорожчання пального спостерігають навіть у тих містах Росії, які раніше не мали таких проблем.

За даними видання Fontanka, криза вже дісталася:

Санкт-Петербурга;

Тули;

Воронежа.

У різних регіонах країни водії повідомляють про черги на АЗС, обмеження на відпуск бензину та закриття окремих заправок.

Так, у Москві на деяких АЗС "Роснєфті" утворилися черги, а на заправці "Газпромнєфті" в районі Крилатське тимчасово припинили роботу. Для водіїв також встановили обмеження на заправку – не більше 60 літрів "одні руки", повідомляє ASTRA.

На частині заправок "Татнєфті" в російській столиці діють ще жорсткіші ліміти – до 30 літрів бензину АІ-95 обмежили на одну машину.

Черги та обмеження також фіксують у Твері.

Про нестачу бензину повідомляють і жителі Мордовії.

У Саранську біля заправок утворювалися черги з десятків автомобілів.

В Коломні частина АЗС тимчасово припинила роботу через відсутність пального.

Паливний дефіцит уже впливає на роботу громадського транспорту. Наприклад, в Іванові 19 червня близько 10% пасажирських автобусів не змогли вийти на маршрути, оскільки водії були змушені годинами чекати в чергах на АЗС.

Як ростуть ціни на бензин

Одночасно в Росії різко зросли ціни. Зокрема, на деяких АЗС "Татнєфті" біля Москви вартість бензину АІ-95 підскочила до 95 рублів за літр. Зазвичай у столиці цей вид пального коштує близько 71 – 73 рублів за літр.

Аналітики ISW зазначають, що деякі дрібніші мережі АЗС, які не входять до великих нафтових компаній, змушені підвищувати ціни на пальне, аби уникнути збитків.

Проте така ситуація не влаштовує росіян. Дедалі більше людей скаржаться на зростання цін та перебої з постачанням пального.

Місцева влада деяких російських регіонів намагається пом'якшити наслідки кризи. Наприклад, у Саратовської області вже розглядають можливість запровадити граничні ціни на пальне для АЗС, попри зростання попиту та проблеми з постачанням.

Втім, експерти вважають, що Росії навряд вдасться вгамувати паливну кризу, доки Україна продовжує бити по нафтопереробці.

Російському уряду буде дедалі складніше стримувати зростання цін і ліквідовувати дефіцит у коротко- та середньостроковій перспективі, оскільки посилення українських ударів по енергетичних об'єктах продовжує погіршувати ситуацію,

– резюмують в ISW.

Нагадаємо, наразі ціни на пальне в Росії зростають найшвидшими темпами від початку повномасштабної війни. За оцінкою наукового співробітника Німецького інституту міжнародної безпеки Яніса Клюге, від початку 2026 року до 15 червня пальне піднялося в ціні на 6,61%, тобто приблизно вдвічі більше, ніж за той же час у 2022 – 2025 роках.