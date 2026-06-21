Какова ситуация на АЗС России

Об этом в своем отчете рассказали аналитики Института изучения войны (ISW)

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Эксперты отмечают, что в настоящее время дефицит бензина и подорожание топлива наблюдаются даже в тех городах России, которые ранее не сталкивались с подобными проблемами.

По данным издания "Фонтанка", кризис уже дошел до:

Санкт-Петербурга;

Тулы;

Воронежа.

В разных регионах страны водители сообщают об очередях на АЗС, ограничениях на отпуск бензина и закрытии отдельных заправок.

Так, в Москве на некоторых АЗС "Роснефти" образовались очереди, а на заправке "Газпромнефти" в районе Крылатского временно приостановили работу. Для водителей также ввели ограничения на заправку – не более 60 литров "за один раз", сообщает ASTRA.

На части заправок "Татнефти" в российской столице действуют еще более жесткие лимиты — до 30 литров бензина АИ-95 ограничили на одну машину.

Очереди и ограничения также фиксируются в Твери.

О нехватке бензина сообщают и жители Мордовии.

В Саранске у заправок образовывались очереди из десятков автомобилей.

В Коломне часть АЗС временно прекратила работу из-за отсутствия топлива.

Дефицит топлива уже сказывается на работе общественного транспорта. Например, в Иваново 19 июня около 10% пассажирских автобусов не смогли выйти на маршруты, поскольку водители были вынуждены часами ждать в очередях на АЗС.

Как растут цены на бензин

Одновременно в России резко выросли цены. В частности, на некоторых АЗС "Татнефти" под Москвой стоимость бензина АИ-95 подскочила до 95 рублей за литр. Обычно в столице этот вид топлива стоит около 71–73 рублей за литр.

Аналитики ISW отмечают, что некоторые более мелкие сети АЗС, не входящие в крупные нефтяные компании, вынуждены повышать цены на топливо, чтобы избежать убытков.

Однако такая ситуация не устраивает россиян. Все больше людей жалуются на рост цен и перебои с поставками топлива.

Местные власти некоторых российских регионов пытаются смягчить последствия кризиса. Например, в Саратовской области уже рассматривают возможность введения предельных цен на топливо для АЗС, несмотря на рост спроса и проблемы с поставками.

Впрочем, эксперты считают, что России вряд ли удастся урегулировать топливный кризис, пока Украина продолжает наносить удары по нефтепереработке.

Российскому правительству будет все сложнее сдерживать рост цен и устранять дефицит в кратко- и среднесрочной перспективе, поскольку усиление украинских ударов по энергетическим объектам продолжает ухудшать ситуацию,

– резюмируют в ISW.

Напомним, в настоящее время цены на топливо в России растут самыми быстрыми темпами с начала полномасштабной войны. По оценке научного сотрудника Немецкого института международной безопасности Яниса Клюге, с начала 2026 года по 15 июня топливо подорожало на 6,61%, то есть примерно вдвое больше, чем за тот же период в 2022–2025 годах.