Зеленський підписав закон про повернення акцизів на пальне: коли він запрацює

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який частково повертає акцизний податок на пальне. Виняток – пальне на потреби військових.

Після підпису Зеленського закон мають офіційно опублікувати. Він набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.

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Повернення акцизів на пальне в Україні

Так, акцизи повертаються у розмірі:

Бензин – 100 євро за 1 000 літрів;

Дизель – 100 євро за 1 000 літрів;

Біопаливо – 100 євро за 1 000 літрів;

Газ – 52 євро за 1 000 літрів.

Податок на додану вартість для цих видів пального залишається на рівні 7%.

До речі, згідно з законом, є виняток для пального на потреби військових. Якщо замовником є Міноборони України, то акциз становитиме 0 євро за 1 000 літрів. Ця пільга діятиме на період воєнного та надзвичайного стану.

Чи буде знову дефіцит пального на АЗС

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що з середини осені криза нестачі палива повернеться на український ринок. За його словами, внаслідок обмеження закупівлі російського газу вже зараз починається активне використання як палива мазута і газойля.

Інший експерт Сергій Куюн розповів 24 каналу, що на сьогодні постає основне питання – чим замінити російський дизель. Тож, ймовірно, дизель транспортуватимуть з віддалених регіонів, наприклад Індії, або арабських країн.

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