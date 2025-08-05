В обіг ввели нову пам’ятну монету "Опішнянська кераміка". Згодом такі 5 гривень зможуть придбати всі охочі.

Що відомо про нову монету?

Нова монета присвячена традиційному гончарному мистецтву, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Воно сформувалося в селищі Опішня на Полтавщині і бере свій початок ще з 17 століття. У 2012 році опішнянська кераміка внесена до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 75 000 штук (у сувенірному пакованні).

Де придбати монету? З 6 серпня 2025 року пам’ятну монету "Опішнянська кераміка" можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Її також продаватимуть банки-дистриб'ютори, проте реалізація здійснюватиметься поступово.

Який дизайн у нової монети?

На аверсі монети в центрі зображено скульптуру "Лев" авторства Василя Омеляненка, відомого українського гончара з Опішні. Біля неї розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури.

На реверсі представлена композиція, сформована з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів – тарелей. У верхній частині монети – напис ОПІШНЯНСЬКА КЕРАМІКА.

Дизайн монети створила Аліса Іванова, скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Дем’яненко.

Нагадаємо, що нещодавно НБУ випустив 5 гривень із легендарним дроном. Сувенірна монета отримала назву "Українська бавовна. БПЛА Vampire". Вона коштує 178 гривень.