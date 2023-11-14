Унікальна можливість для киян: як відмовитися від паперових платіжок
14 листопада 2023, 15:51Читать новость на русском
Джерело:Центр комунального сервісу
Починаючи з 10 липня у киян є можливість відмовитися від паперових платіжок назавжди. Для охочих усі рахунки надходитимуть в електронному вигляді.
Чому онлайн-платіжки вигідніші
Таку можливість ЦКС розробило у зв'язку із регулярними зверненнями клієнтів, щодо бажання відмовитися від паперових платіжок.
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До переваг такого способу інформування належать:
- дані швидше надходять до клієнта;
- є можливість замовити дублікат рахунку для роздруку;
- оплатити рахунок можна онлайн у будь-який час.
Як відмовитися від паперових платіжок
Щоб відмовитися від паперових платіжок потрібно виконати наступну інструкцію:
- у кабінеті споживача, у вспливаючому вікні, треба обрати адресу, за якою є бажання відмовитись від паперового рахунку (також це можна зробити на сторінці управління профілем);
- якщо споживач має декілька об'єктів, за які йому надходять платіжки, він може натиснути кнопку "Відмовитись для всіх об’єктів";
- на електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.
Також можна залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти можна знайти за посиланням.