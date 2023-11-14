Унікальна можливість для киян: як відмовитися від паперових платіжок

14 листопада 2023, 15:51
Читать новость на русском

Джерело:

Центр комунального сервісу

Починаючи з 10 липня у киян є можливість відмовитися від паперових платіжок назавжди. Для охочих усі рахунки надходитимуть в електронному вигляді.

Чому онлайн-платіжки вигідніші

Таку можливість ЦКС розробило у зв'язку із регулярними зверненнями клієнтів, щодо бажання відмовитися від паперових платіжок. 

Читайте також Встигнути до 30 листопада: які показники треба подати найближчим часом

До переваг такого способу інформування належать:

  • дані швидше надходять до клієнта;
  • є можливість замовити дублікат рахунку для роздруку;
  • оплатити рахунок можна онлайн у будь-який час.
Зверніть увагу! Відмовитися від паперових платіжок можна за усіма адресами, якщо їх кілька.

Як відмовитися від паперових платіжок

Щоб відмовитися від паперових платіжок потрібно виконати наступну інструкцію:

  • у кабінеті споживача, у вспливаючому вікні, треба обрати адресу, за якою є бажання відмовитись від паперового рахунку (також це можна зробити на сторінці управління профілем);
  • якщо споживач має декілька об'єктів, за які йому надходять платіжки, він може натиснути кнопку "Відмовитись для всіх об’єктів";
  • на електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Також можна залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти можна знайти за посиланням

 

 

 

Автор: Тетяна Стельмах