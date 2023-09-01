Кошти розчиняться у бюджеті: вилучення ПДФО може зашкодити армії

Вилучення податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) може ослабити громади та завадити їм повноцінно допомагати ЗСУ. Ці гроші надходять до місцевих бюджетів з зарплат військових.

Вилучення ПДФО може ослабити громади

Радниця голови Асоціації міст України з муніципальних питань, народна депутатка Оксана Продан та виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан написали спільний матеріал про проблематику ПДФО. На їх думку, ці кошти, скоріше за все, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО.

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Коли Мінфін пише, що військовий ПДФО збільшилося після 24 лютого, то не зазначає, що з того дня кількість воїнів зросла на 700 тисяч за рахунок цивільних. Усі, хто зараз сплачує військовий ПДФО, до мобілізації сплачували в громади ПДФО із зарплат учителів, продавців, робітників, службовців, податок на нерухомість, єдиний податок від підприємницької діяльності. Сьогодні цих податків немає, але є люди. Вони тимчасово змінили спеціальність, узявши до рук зброю для захисту України,

– написали вони.

Понад 50% усіх неокупованих громад України (754 громади) зазнали збитків внаслідок війни у розмірі 815,6 мільярда гривень. Натомість від держави вони отримали 6,83 мільярда гривень для відбудови пошкоджених об’єктів.

Чи достатньо в держави коштів? Ні. Чи стане їх більше, якщо заберуть військовий ПДФО у місцевого самоврядування? Ні. Потрібно допомагати тим, хто працює, хто фінансує оборону й захист із першого дня війни, у кого 64% ПДФО використовуються прозоро,

– йдеться у матеріалі.

Вони наголосили, що витрати громад значно легше відстежити як громадянам, так і регуляторам, що запобігає корупції.

Зарплати держслужбовців можуть змінитися

З 1 січня 2024 року для держслужбовців може змінитися система оплати. Головна мета – усунути зловживання службовців та забезпечити справедливість в оплаті.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів.

Нова система має посилити роль посадового окладу і усунути зловживання під час нарахування додаткових виплат і премій.