Средства растворятся в бюджете: изъятие НДФЛ может повредить армии

Выемка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может ослабить общины и помешать им полноценно помогать ВСУ. Эти деньги поступают в местные бюджеты из зарплат военных.

Изъятие НДФЛ может ослабить общины

Советник председателя Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам, народный депутат Оксана Продан и исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан написали общий материал о проблематике НДФЛ. По их мнению, эти средства, скорее всего, растворятся в госбюджете, как и 36% нынешнего НДФЛ.

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Когда Минфин пишет, что военный НДФЛ увеличился после 24 февраля, то не отмечает, что с того дня количество воинов выросло на 700 тысяч за счет гражданских. Все, кто сейчас платит военный НДФЛ, до мобилизации платили в общины НДФЛ по зарплатам учителей, продавцов, рабочих, служащих, налог на недвижимость, единый налог от предпринимательской деятельности. Сегодня этих налогов нет, но есть люди. Они временно сменили специальность, взяв в руки оружие для защиты Украины,

– написали они.

Более 50% всех неоккупированных общин Украины (754 общины) подверглись ущерба в результате войны в размере 815,6 миллиарда гривен. От государства они получили 6,83 миллиарда гривен для восстановления поврежденных объектов.

Достаточно ли у государства средств? Нет. Станет их больше, если заберут военный НДФЛ у местного самоуправления? Нет. Нужно помогать работающим, финансирующим оборону и защиту с первого дня войны, у кого 64% НДФЛ используются прозрачно,

– говорится в материале.

Они подчеркнули, что расходы общин значительно легче отследить как гражданам, так и регуляторам, что предотвращает коррупцию.

Зарплаты госслужащих могут измениться

С 1 января 2024 года для госслужащих может измениться система оплаты. Главная цель – устранить злоупотребление служащих и обеспечить справедливость в оплате.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Готовим государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов.

Новая система должна усилить роль должностного оклада и устранить злоупотребления при начислении дополнительных выплат и премий.