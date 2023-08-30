Выплаты семьям погибших военных и полицейских

Согласно новому законопроекту, семьи погибших бойцов и полицейских получат новую денежную помощь в виде компенсации за неиспользованные отпуска. Сумма выплат рассчитывается индивидуально.

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Цымбалюк объяснил, когда именно будет принято решение, относительно этой компенсации – передает 24 Канал.

Михаил Цымбалюк Первый заместитель председателя Комитет ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Мы уверены, что уже в ближайшие дни мы сможем этот законопроект принять во втором чтении.

Формат предоставления выплат пока неизвестен. По идее, средства будут перечислены, после принятия правительством соответствующего решения.

Законопроектом нормируется ряд законодательных норм, которыми ранее не удавалось выплачивать сотрудникам гражданской защиты, а также средства военным "при особых обстоятельствах".

– замечает депутат.

Какую денежную помощь получают семьи погибших военных сейчас

Семьи, погибших на фронте военнослужащих, получают 100 тысяч гривен в месяц, когда назначается дата смерти. Также семья воина может подать запрос на получение денежной помощи в размере 5 прожиточных минимумов для компенсации расходов на погребение.

Если военный погиб, защищая Украину, его семья единовременно получает 15 миллионов гривен компенсации.

Заметьте! На выплаты имеют право исключительно ближайшие родственники, согласно очереди.