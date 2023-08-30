Где увеличились выплаты для украинцев
С начала полномасштабного вторжения России в Украину некоторые страны ввели финансовую помощь для украинцев, вынужденных уехать за границу. В Польше и Германии решили увеличить размер этих выплат.
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- Какой будет помощь для украинцев в Германии
Изменения введут с начала 2024 года. Размер выплат будет составлять:
- дети до 6 лет получат 357 евро вместо 318 евро;
- дети от 7 до 14 лет – 390 евро, сейчас эта выплата – 348 евро;
- дети от 15 до 18 лет – 471 евро вместо 420 евро;
- человека старше 18 лет – 563 евро, сейчас эта помощь составляет 502 евро.
На начисление этой выплаты прямо влияет, сколько человек тратит на жилье.
- Как изменятся условия для беженцев в Польше
В Польше введена специальная стипендия для ученых. Эта выплата предоставляется приглашенным экспертам, работающим в польских научных центрах.
Кто может подать заявку на эту стипендию:
- Работники академических центров и научные работники занимаются популяризацией и развитием науки.
- Научные работники из других стран, которые хотят работать в Польше.
- Студенты докторских программ, которые еще не имеют степени, но занимаются наукой.
Эти ученые имеют право не только на стипендию, но и на использование методов, помогающих реализовать их проект, в частности научные опыты, интервью и другие.