Где увеличились выплаты для украинцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину некоторые страны ввели финансовую помощь для украинцев, вынужденных уехать за границу. В Польше и Германии решили увеличить размер этих выплат.

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Какой будет помощь для украинцев в Германии

В этом году Германия ввела специальное пособие по безработице – Bürgergeld. Эти средства предоставляются лицам, имеющим доход меньше прожиточного минимума или не имеющим работы вообще. Сейчас эти выплаты получают 5,5 миллиона граждан, в том числе и украинские беженцы.

Изменения введут с начала 2024 года. Размер выплат будет составлять:

дети до 6 лет получат 357 евро вместо 318 евро;

дети от 7 до 14 лет – 390 евро, сейчас эта выплата – 348 евро;

дети от 15 до 18 лет – 471 евро вместо 420 евро;

человека старше 18 лет – 563 евро, сейчас эта помощь составляет 502 евро.

На начисление этой выплаты прямо влияет, сколько человек тратит на жилье.

Как изменятся условия для беженцев в Польше

В Польше введена специальная стипендия для ученых. Эта выплата предоставляется приглашенным экспертам, работающим в польских научных центрах.

Заметьте! Денежные выплаты за эту программу могут получить не только украинцы, но и россияне, белорусы, армяне, грузины и азербайджанцы. Эти средства не являются социальной помощью, таким образом, Польша поощряет ученых из других стран к сотрудничеству.

Кто может подать заявку на эту стипендию:

Работники академических центров и научные работники занимаются популяризацией и развитием науки.

Научные работники из других стран, которые хотят работать в Польше.

Студенты докторских программ, которые еще не имеют степени, но занимаются наукой.

Эти ученые имеют право не только на стипендию, но и на использование методов, помогающих реализовать их проект, в частности научные опыты, интервью и другие.