Де збільшилися виплати для українців
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, деякі країни запровадили фінансову допомогу для українців, що були вимушені виїхати за кордон. У Польщі та Німеччині вирішили збільшити розмір цих виплат.
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- Якою буде допомога для українців у Німеччині
Зміни введуть з початку 2024 року. Розмір виплат становитиме:
- діти до 6 років отримають 357 євро замість 318 євро;
- діти від 7 до 14 років – 390 євро, зараз ця виплата – 348 євро;
- діти від 15 до 18 років – 471 євро замість 420 євро;
- особи старше 18 років – 563 євро, зараз ця допомога становить 502 євро.
На нарахування цієї виплати прямо впливає скільки особа витрачає на житло.
- Як зміняться умови для біженців у Польщі
У Польщі ввели спеціальну стипендію для науковців. Ця виплата надається запрошеним експертам, що працюють у польських наукових центрах.
Хто може подати заявку на цю стипендію:
- Працівники академічних центрів та науковці, що займаються популяризацією та розвитком науки.
- Науовці з інших країн, що хочуть працювати у Польщі.
- Студенти докторських програм, які ще не мають ступеня, проте займаються наукою.
Ці науковці мають право не тільки на стипендію, а і на використання методів, що допомагають реалізувати їх проєкт, зокрема, наукові досвіди, інтерв'ю та інші.