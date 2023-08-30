Виплати сім'ям загиблих військових та поліціянтів
Згідно з новим законопроєктом, сім'ї загиблих бійців та поліціянтів отримають нову грошову допомогу у вигляді компенсації за невикористані відпустки. Сума виплат розраховується індивідуально.
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Цимбалюк пояснив коли саме буде прийнято рішення, відносно цієї компенсації – передає 24 Канал.
Ми впевнені, що вже найближчими днями ми зможемо цей законопроект ухвалити в другому читанні.
Формат надання виплат поки невідомий. Вірогідно, кошти будуть перераховані, після прийняття урядом відповідного рішення.
Законопроєктом внормовується ряд законодавчих норм, якими раніше не вдавалось виплачувати співробітникам цивільного захисту, а також кошти військовим "при особливих обставинах".
– зауважує депутат.
Яку грошову допомогу отримують родини загиблих військових зараз
Сім'ї, загиблих на фронті військовослужбовців, отримують 100 тисяч гривень у місяць, коли призначається дата смерті. Також, родина воїна може подати запит на отримання грошової допомоги у розмірі 5 прожиткових мінімумів для компенсації витрат на поховання.
Якщо військовий загинув, захищаючи Україну, його сім'я одноразово отримує 15 мільйонів гривень компенсації.