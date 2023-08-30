Виплати сім'ям загиблих військових та поліціянтів

Згідно з новим законопроєктом, сім'ї загиблих бійців та поліціянтів отримають нову грошову допомогу у вигляді компенсації за невикористані відпустки. Сума виплат розраховується індивідуально.

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Цимбалюк пояснив коли саме буде прийнято рішення, відносно цієї компенсації – передає 24 Канал.

Михайло Цимбалюк Перший заступник голови Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ми впевнені, що вже найближчими днями ми зможемо цей законопроект ухвалити в другому читанні.

Формат надання виплат поки невідомий. Вірогідно, кошти будуть перераховані, після прийняття урядом відповідного рішення.

Законопроєктом внормовується ряд законодавчих норм, якими раніше не вдавалось виплачувати співробітникам цивільного захисту, а також кошти військовим "при особливих обставинах".

– зауважує депутат.

Яку грошову допомогу отримують родини загиблих військових зараз

Сім'ї, загиблих на фронті військовослужбовців, отримують 100 тисяч гривень у місяць, коли призначається дата смерті. Також, родина воїна може подати запит на отримання грошової допомоги у розмірі 5 прожиткових мінімумів для компенсації витрат на поховання.

Якщо військовий загинув, захищаючи Україну, його сім'я одноразово отримує 15 мільйонів гривень компенсації.

Зауважте! На виплати мають право виключно найближчі родичі, відповідно до черги.