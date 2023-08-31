Изменения к зарплатам госслужащих

Шмигаль заявил, что цель реформы – устранить злоупотребление служащих и обеспечить справедливость в оплате.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Готовим государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов.

Изменения в оплате будут ориентированы на уменьшение диспропорций. Также акцент будет сделан на соотношении заработной платы и обязанностей.

Сегодня на совещании с чиновниками и парламентариями обсудили введение единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и основные шаги, необходимые для завершения реформы,

– добавил он.

Новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислении дополнительных выплат и премий.

Какой будет финансовая помощь от других государств в 2024 году

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что ситуация с предоставлением финансовой помощи Украине пока неопределенна, однако так было и в прошлом году.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Ситуация не определена и никто никому еще ничего не гарантировал. Но так было и в прошлом году. И в этом году мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех потребностей.

Он подчеркнул, что важно доказать партнерам, что их средства используют по назначению.

Мы готовы будем отчитываться за каждый доллар полученной помощи. Мы это уже делаем. У нас достаточно тесное сотрудничество со структурами со стороны США, у нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко, и мы постоянно предоставляем всю информацию, чтобы продемонстрировать, каким образом эта помощь используется,

– объяснил он.

Нынешние расходы на безопасность и оборону составили 1,6 триллиона гривен, что является самой большой статьей из бюджета-2023.