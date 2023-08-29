Финансовая помощь от других стран в 2024 году
Министр финансов Сергей Марченко рассказал в телемарафоне, что ситуация пока неопределенна, однако так было и в прошлом году.
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Ситуация не определена и никто никому еще ничего не гарантировал. Но так было и в прошлом году. И в этом году мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех потребностей.
Он надеется, что Украине удастся убедить другие страны в необходимости финансовой помощи. Также важно доказать партнерам, что их средства используют по назначению.
Мы готовы будем отчитываться за каждый доллар полученной помощи. Мы это уже делаем. У нас достаточно тесное сотрудничество со структурами со стороны США, у нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко, и мы постоянно предоставляем всю информацию, чтобы продемонстрировать, каким образом эта помощь используется,
– объяснил он.
Как украинцы собрали 235 миллионов на дроны и кто больше всего задонатил
Недавно платформа UNITED24, фонд помощи армии "Вернись живым" и monobank объединили усилия и объявили операцию "Единство". Все это для того, чтобы собрать средства на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом для военных, совершающих наступательные действия.
В собрании приняло участие 303 659 человек и сотня украинских бизнесов. Его удалось закрыть всего за 3 дня, собрав 235 миллионов гривен. Больше всего задонатили:
- 5 миллионов гривен – Владимир Носов (криптовалютная биржа WhiteBIT), а также страховая компания ARX;
- по 3 миллиона гривен – группа компаний "Интер-Единство" и торговая сеть "Сільпо";
- 2 миллиона гривен – агрохолдинг "Авис УкрАгро";
- более 1 миллиона гривен – сеть аптек "АНЦ" и технологическая компания Roosh;
- по 1 миллиону гривен – ROZETKA, Comfy, Intertop, Work.ua, "Ябко", "ДЕЛВИ", "Пузата хата", IDEALIST COFFEE, "Львовоблэнерго", сеть аптек "Желаем здоровья", "Аккордбанк", EVA и украинская группа "БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ".