Готовы ли украинские банки к блекауту

Уже в январе 2023 г. к сети Power Banking подключилось около 40% всех отделений финансовых учреждений. Сергей Мамедов прогнозирует, что в первые месяцы осени их количество увеличится до 2\3. 24 Канал.

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Напомним! Сеть Power Banking предполагает оснащение отделения источниками питания, резервными каналами связи и т.д.

Также сеть гарантирует клиентам:

снятие наличных денег;

осуществление платежей и перевод средств;

обмена валют;

получение консультационных услуг от менеджеров банков;

открытие карточных счетов;

меры безопасности.

Сергей Мамедов Заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Еще в начале лета у большинства коммерческих банков продолжался процесс универсализации персональных банковских приложений, усовершенствование дистанционных каналов продажи "сложных" банковских продуктов, таких, как открытие счетов, размещение депозитов, подача заявок на ипотечные кредиты по программе "Еселя", не говоря уже об осуществлении конвертации валют, определенного вида денежных переводов и платежей.

По мнению банкира, основной задачей финансовых учреждений сейчас упрощение привычных процедур, создание комфортных условий пребывания граждан в отделениях и обеспечение полного спектра предоставляемых услуг. В ближайшее время банки будут тестировать свои технологии для подготовки к тяжелой зиме.

Советы на случай длительного блекаута

Банкир дал несколько советов для украинцев, как сотрудничать с банками во время блекаута:

поинтересоваться, какое из ближайших банковских отделений подключено к сети Power Banking;

узнать условия работы отделения на случай длительных перебоев с электроснабжением;

поинтересоваться возможностью осуществления необходимых банковских операций;

с возможностью установить на смартфон банковское приложение или воспользоваться телефоном "горячей линии" на случай экстраординарных ситуаций;

помнить, что банковская система надежно защищена, а специалисты банков будут работать в режиме чрезвычайной ситуации.

Объективные обстоятельства войны заставили банковскую систему не только создавать мощную "оборону" от врага, начиная от альтернативных источников питания, и до усиленной киберзащиты, но и воплощать передовые технологии, цель которых состоит в максимально быстром, безопасном предоставлении необходимых услуг. На мой взгляд, осенью банковская система Украины будет полностью готова к возможным новым испытаниям,

– объяснил Мамедов.

Что будет с банковской сферой в первые месяцы осени

Мамедов выразил оптимистичные прогнозы по ВВП Украины, считает, что к концу 2023 года он вырастет до 2,9%. Вместо этого инфляция не превысит 10,8%, учетная ставка будет снижена до 20 – 18%, а накопленные мощные международные резервы составят 42 миллиарда долларов.

На депозитном рынке следует ожидать следующих изменений:

средние ставки по "коммерческим" ипотечным программам в зависимости от условий кредита могут снизиться в среднем на 3 – 5%;

средние ставки по гривневым депозитам с размещением от 3 до 6 месяцев будут снижаться до уровня 14% с "чистой" прибылью до 6% годовых;

средние ставки на гривневые вклады с размещением от 6 месяцев до 1 года снизятся до 15 – 16%;

средние ставки по автокредитам на новые авто сократятся на 3 – 5 процентных показателей – начисления для клиентов в зависимости от размера первого взноса и срока кредита составят до 3 – 11% годовых.

Конечно, невозможно учесть военные риски, возможные последствия террористических атак врага и их влияние на экономику, на общественные настроения. Однако руководители банков настроены достаточно оптимистично: экономика сейчас достаточно прочна, чтобы удачно пройти осенне-зимний период.

– добавил он.

Он подчеркнул, что через несколько месяцев "коммерческие" банковские программы потенциально смогут составить конкуренцию государственной программе "Еселя", а количество выданных ипотечных кредитов может возрасти почти вдвое - до 900 - 100 кредитов в месяц. Также ожидается возобновление ипотечных программ в 1/3 всех банков.