Чи готові українські банки до блекауту

Уже в січні 2023 року до мережі Power Banking під'єдналося близько 40% усіх відділень фінансових установ. Сергій Мамедов прогнозує, що у перші місяці осені їх кількість збільшиться до 2\3, передає 24 Канал.

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Нагадаємо! Мережа Power Banking передбачає оснащення відділення джерелами живлення, резервними каналами зв’язку тощо.

Також мережа гарантує клієнтам:

зняття готівки;

здійснення платежів та переказ коштів;

обміну валют;

отримання консультаційних послуг від менеджерів банків;

відкриття карткових рахунків;

безпекові заходи.

Сергій Мамедов Заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Ще на початку літа у більшості комерційних банків тривав процес універсалізації персональних банківських застосунків, удосконалення дистанційних каналів продажу "складних" банківських продуктів, таких, як відкриття рахунків, розміщення депозитів, подання заявок на іпотечні кредити за програмою "єОселя", не кажучи вже про здійснення конвертації валют, певного виду грошових переказів та платежів тощо.

На думку банкіра, основним завданням фінансових установ зараз є спрощення звичних процедур, створення комфортних умов перебування громадян у відділеннях та забезпечення повного спектра надаваних послуг. Найближчим часом банки тестуватимуть свої технології задля підготовки до важкої зими.

Поради на випадок тривалого блекауту

Банкір дав декілька порад для українців, як співпрацювати з банками під час блекауту:

поцікавитися, яке з найближчих банківських відділень під’єднане до мережі Power Banking;

дізнатися про умови роботи відділення на випадок тривалих перебоїв з електропостачанням;

поцікавитися про можливості здійснення необхідних банківських операцій;

за змогою, встановити на смартфон банківський застосунок, чи скористатися телефоном "гарячої лінії" на випадок екстраординарних ситуацій;

пам’ятати, що банківська система надійно захищена, а фахівці банків працюватимуть в режимі надзвичайної ситуації.

Об’єктивні обставини війни змусили банківську систему не лише створювати потужну "оборону" від ворога, починаючи від альтернативних джерел живлення, і до посиленого кіберзахисту, а ще й втілювати передові технології, мета яких полягає у максимально швидкому, безпечному наданні необхідних послуг. На мій погляд, восени банківська система України буде повністю готовою до можливих нових випробувань,

– пояснив Мамедов.

Що буде з банківською сферою у перші місяці осені

Мамедов висловив оптимістичні прогнози щодо ВВП України, він вважає, що до кінця 2023 року він зросте до 2,9%. Натомість інфляція не перевищить 10,8%, облікова ставка буде знижена до 20 – 18%, а накопичені потужні міжнародні резерви становитимуть 42 мільярди доларів.

На депозитному ринку варто чекати таких змін:

середні ставки за "комерційними" іпотечними програмами залежно від умов кредиту можуть знизитися в середньому на 3 – 5%;

середні ставки за гривневими депозитами з розміщенням від 3 до 6 місяців будуть знижуватись до рівня 14% з "чистим" прибутком до 6% річних;

середні ставки на гривневі вклади з розміщенням від 6 місяців до 1 року знизяться до 15 – 16%;

середні ставки за автокредитами на нові авто скоротяться на 3 – 5 відсоткового показника – нарахування для клієнтів залежно від розміру першого внеску та терміну кредиту складуть до 3 – 11% річних.

Звісно наразі неможливо врахувати воєнні ризики, можливі наслідки терористичних атак ворога та їхній вплив на економіку, на суспільні настрої. Проте керівники банків налаштовані досить оптимістично: економіка зараз досить міцна, щоб вдало пройти осінньо-зимовий період,

– додав він.

Він наголосив, що через декілька місяців "комерційні" банківські програми потенційно зможуть скласти конкуренцію державній програмі "єОселя", а кількість виданих іпотечних кредитів може зрости майже вдвічі – до 900 – 100 кредитів на місяць. Також очікується відновлення іпотечних програм в 1/3 усіх банків.