Фінансова допомога від інших країн у 2024 році

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів у телемарафоні, що ситуація поки є невизначеною, проте так було і минулого року.

Читайте також Ситуація краща, ніж здавалося: чи зможуть банки працювати під час блекауту

Сергій Марченко Міністр фінансів України Ситуація не є визначеною і ніхто нікому ще нічого не гарантував. Але так було і в минулому році. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі видатки, в тому числі видатки сектору безпеки і оборони. На наступний рік ми ведемо перемовини з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб.

Він сподівається, що Україні вдасться переконати інші країни у необхідності їх фінансової допомоги. Також важливо довести партнерам, що їхні кошти використовують за призначенням.

Ми готові будемо звітувати за кожен долар отриманої допомоги. Ми вже це робимо. У нас є досить тісна співпраця зі структурами з боку США, в нас постійно проводиться аудит, і кожен долар допомоги з боку США контролюється досить жорстко, і ми постійно надаємо всю інформацію, щоб продемонструвати, яким чином ця допомога використовується,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Цьогорічні видатки на безпеку та оборону становили 1,6 трильйона гривень. Це найбільша стаття з бюджету-2023.

Як українці зібрали 235 мільйонів на дрони та хто задонатив найбільше

Нещодавно платформа UNITED24, фонд допомоги армії "Повернись живим" та monobank об'єднали зусилля та оголосили операцію "Єдність". Усе це задля того, щоб зібрати кошти на 10 000 FPV-дронів із боєкомплектом для військових, які здійснюють наступальні дії.

У зборі взяли участь 303 659 людей та сотня українських бізнесів. Його вдалося закрити усього за 3 дні зібравши 235 мільйонів гривень. Найбільше задонатили: