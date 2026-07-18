Пенсіонери отримають по 650 гривень вже в серпні: кому держава готує надбавку

У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають додаткові гроші до пенсії. Розмір виплати залежатиме від статусу громадянина – частині українців передбачена допомога у розмірі 650 гривень.

Кому виплатять 650 гривень надбавки до пенсії

Йдеться про одноразову грошову виплату до Дня Незалежності, яку держава призначає ветеранам війни та іншим категоріям громадян, пише ПФУ.

Отримати доплату у розмірі 650 грн зможуть такі категорії громадян:

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також загиблих захисників України;

дружини або чоловіки померлих людей з інвалідністю через війну, які не одружилися повторно;

один із подружжя померлих учасників війни, якщо повторного шлюбу не було;

самотні дружини та чоловіки померлих учасників бойових дій;

неодружені вдруге дружини та чоловіки жертв нацистських переслідувань, які мали статус осіб з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво чи інші причини.

Чи треба звертатися в ПФУ для отримання доплати

Для більшості громадян виплата буде проведена автоматично разом із пенсією. Однак деяким людям потрібно буде додатково звернутися до відповідних органів та подати заяву.

Оформити виплату можна кількома способами:

Звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду; Подати документи через центр надання адміністративних послуг; Надіслати заяву поштою до територіального органу ПФУ; Скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Які ще є виплати до Дня Незалежності

Найбільшу допомогу до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати:

люди з особливими заслугами перед Україною; особи з інвалідністю внаслідок війни І групи; колишні малолітні в'язні концтаборів, які мають інвалідність І групи.

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи отримають дещо менше – 2 900 гривень. Виплата у розмірі 2 700 гривень передбачена особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.