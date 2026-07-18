Кому выплатят 650 гривен надбавки к пенсии

Речь идет о единовременной денежной выплате ко Дню Независимости, которую государство назначает ветеранам войны и другим категориям граждан, пишет ПФУ.

Получить доплату в размере 650 грн смогут следующие категории граждан:

члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также погибших защитников Украины;

супруги или супруги умерших людей с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак;

один из супругов умерших участников войны, если повторного брака не было;

одинокие жены и мужья умерших участников боевых действий;

не вступившие во второй брак жены и мужья жертв нацистских преследований, имевшие статус лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания, производственной травмы или по другим причинам.

Нужно ли обращаться в ПФУ для получения доплаты

Для большинства граждан выплата будет произведена автоматически вместе с пенсией. Однако некоторым людям потребуется дополнительно обратиться в соответствующие органы и подать заявление.

Оформить выплату можно несколькими способами:

Обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда; Подать документы через центр предоставления административных услуг; Отправить заявление по почте в территориальный орган ПФУ; Воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Какие еще есть выплаты ко Дню Независимости

Наибольшую помощь ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить:

люди с особыми заслугами перед Украиной; лица с инвалидностью вследствие войны I группы; бывшие малолетние узники концлагерей, имеющие инвалидность I группы.

Лица с инвалидностью вследствие войны II группы получат несколько меньше – 2 900 гривен. Выплата в размере 2 700 гривен предусмотрена лицам с инвалидностью вследствие войны III группы.