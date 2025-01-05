В Україні частина пенсіонерів може залишитися без пільги

У Пенсійному фонді пояснили, чому частина пенсіонерів-пільговиків буде змушена оплачувати комунальні послуги. Зміни пов’язані з переглядом умов надання пільг, зокрема врахуванням доходів.

Хто ризикує втратити субсидію

Пенсіонери, які працювали вчителями в сільській місцевості, мають право на державну пільгу — повну компенсацію житлово-комунальних послуг. Однак частина з них може втратити цю підтримку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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У разі переїзду або збільшення доходу пенсіонер втрачає право на пільгу. У такій ситуації він може подати заяву на оформлення субсидії на загальних умовах, звернувшись до Пенсійного фонду.

Для отримання такої пільги пенсіонер повинен:

проживати в сільській місцевості як під час роботи, так і після виходу на пенсію.

дохід за останні шість місяців не має перевищувати 4 240 гривень.

Зверніть увагу! Субсидію призначають на 12 місяців з моменту звернення, але не довше, ніж до кінця поточного року. Скористатися знижкою може тільки сам пенсіонер.