Від 300 до майже 600 гривень для пенсіонерів: хто отримає більшу пенсію у січні

Для деяких пенсіонерів у січні 2025 року збільшаться пенсія внаслідок додаткових виплат. Йдеться про гроші, які отримують літні люди за досягнення відповідного віку.

Кому виплатять додаткові гроші до пенсії

У січні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років, передає 24 Канал.

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Зауважте! На які доплати можуть розраховувати пенсіонери найближчим часом, зазначається в законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Головною вимогою щодо додаткових виплат до пенсії є те, що пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 гривні щомісяця.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75 років – у розмірі до 300 гривень,

– у розмірі до 300 гривень, особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80 років — до 456 гривень,

— до 456 гривень, особам, яким виповнилося 80 років та більше – до 570 гривень.

Нагадуємо! Крім доплат за віком, у січні пенсіонери можуть ще отримати одноразово 1 000 гривень у межах програми єПідтримка. Пенсіонери та люди з інвалідністю можуть отримати цю тисячу через Укрпошту.