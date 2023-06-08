Пенсії у липні: хто може розраховувати на суттєві надбавки

З 1 липня українські пенсіонери отримають перерахунок виплат, але це торкнеться не усіх, а лише тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за спеціальними законами. Сума надбавки становитиме від 100 гривень до 1 000 гривень.

Кого торкнеться підвищення у липні

До списку громадян, які отримають надбавки, входять вчені, чиновники, журналісти та інші. Про це нагадав голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус. Розмір індексації становитиме як у березні – 19,7%.

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Відтак суми, які можуть отримати пенсіонери, будуть коливатися від 100 гривень до 1 000 гривень. Нарахування відбуватиметься індивідуально.

Скільки отримають пенсіонери надбавки у червні

що якщо розмір пенсії без надбавок становить 5 076 гривень, то ви отримаєте підвищення орієнтовно у розмірі 1 000 гривень.

Пенсіонери, які продовжують працювати, у червні отримають доплати одразу за три місяці, починаючи з квітня. Втім розмір буде розраховуватися для кожного індивідуально і залежатиме від стажу та зарплати.

Доплата може складатиКрім того, такі пенсіонери повинні мати не менше 35 років стажу та отримують виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.

Цікаво, що судді отримують пенсії не за загальними правилами. До прикладу, пенсії у них у 20 разів вищі, ніж в інших українців.

Надбавки за віком

Ті пенсіонери, які досягнули 70-річного віку, також мають право отримати додаткові виплати. Їхня сума залежатиме від того наскільки старша людина.

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років і старшим – 570 гривень.

Водночас не забувайте, що отримати їх можуть тільки ті, чиї виплати не перевищують 10 340 гривень.