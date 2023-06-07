За які місяці будуть доплати

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам провели ще 1 квітня. Однак доплати вони отримають лиш у червні.

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Відповідно, такі пенсіонери отримають "додаткові" гроші одразу за три місяці:

  • квітень;
  • травень;
  • червень.

Якою буде доплата

Розмір підвищення для кожного розраховується індивідуально. Він залежить від двох факторів:

  • стажу;
  • зарплати.

Таким чином, зазначається, за словами директорки Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олени Охрименко, доплата може складати як 100 гривень, так і 1000–1200 гривень.

Коли буде індексація

Наступний етап підвищення пенсій відбудеться з 1 липня. Індексація охопить низку категорій українців:

  • держслужбовців;
  • науковців;
  • працівників органів місцевого самоврядування.

При цьому 4 категоріям українців пенсії не індексуватимуть – як не робили цього й під час першого етапу в березні. Це:

  • працюючі пенсіонери, які мають недостатній страховий стаж, а розрахунковий розмір пенсій яких складає менш як 2 100 гривень;
  • колишні працівники прокуратури;
  • ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;
  • ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).