За які місяці будуть доплати

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам провели ще 1 квітня. Однак доплати вони отримають лиш у червні.

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Відповідно, такі пенсіонери отримають "додаткові" гроші одразу за три місяці:

квітень;

травень;

червень.

Важливо! Доплати затримали через запізнення надходження інформації до Пенсійного фонду.

Якою буде доплата

Розмір підвищення для кожного розраховується індивідуально. Він залежить від двох факторів:

стажу;

зарплати.

Таким чином, зазначається, за словами директорки Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олени Охрименко, доплата може складати як 100 гривень, так і 1000–1200 гривень.

Зверніть увагу! У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.

Коли буде індексація

Наступний етап підвищення пенсій відбудеться з 1 липня. Індексація охопить низку категорій українців:

держслужбовців;

науковців;

працівників органів місцевого самоврядування.

При цьому 4 категоріям українців пенсії не індексуватимуть – як не робили цього й під час першого етапу в березні. Це:

працюючі пенсіонери, які мають недостатній страховий стаж, а розрахунковий розмір пенсій яких складає менш як 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Нагадаємо! Індексація стосувалася основної пенсії без надбавок. Тож тепер середній розмір виплат складає 5 219,69 гривні, тоді як раніше він був на рівні 4 622,59 гривні