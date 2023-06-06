Дострокового виходу на пенсію не буде

Вихід держслужбовців на пенсію регулюється законом "Про державну службу". За ним, пенсії за віком призначаються після досягнення чітко визначеного віку.

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Вік виходу на пенсію:

для жінок – 60 років;

для чоловіків – 62 роки.

Зниження пенсійного віку для призначення пенсій за нормами вказаного закону не передбачено,

– пояснили аналітики.

Обставини до уваги не беруться

Питання щодо можливого дострокового виходу на пенсію за віком виникло в українки, яку, судячи з її допису, скоротили з держслужби за 1,5 року до настання пенсійного віку.

Експерти ж зазначили: ця обставина не є підставою для дострокового призначення пенсії за віком. Таким чином, дописувачці потрібно шукати нову роботу – і вже там допрацьовувати до пенсії.

Соціальна допомога замість пенсії

Водночас, з 1 січня 2023 року вийти на пенсію в 60 років отримали право ті українці, які мають щонайменш 30 років страхового стажу. Ті ж, у кого його нема, зможуть це зробити в 63 роки – однак лише за наявності не менш ніж 20-річного стажу.

Українці ж, які мають менш як 15 років страхового стажу, у віці 65 років зможуть розраховувати на державну соціальну допомогу. Вона фактично є заміною пенсії, адже на останню такі громадяни права не матимуть.

Зверніть увагу! Не всі українці отримуватимуть високу пенсію – через відсутність необхідного стажу та низьку офіційну зарплату. Однак майбутню виплату можна збільшити – завдяки добровільним внескам

Розмір такої виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 093 гривні), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2 684 гривні).