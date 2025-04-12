Яку пенсію отримують українці старші за 65 років
- Українці старше 65 років з відповідним страховим стажем отримують пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати, яка наразі становить 8 000 гривень.
- Доплати до пенсії за віком передбачають 300 гривень для віку 70-74 років, 456 гривень для 75-79 років, і 570 гривень для 80 років і старше.
Українці, які досягли 65 років та мають певний страховий стаж, можуть отримувати пенсію, яка становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Страховий же стаж має бути 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.
Пенсія для тих, хто старше 65 років
Мінімальна заробітна плата наразі становить 8 000 гривень, тобто мінімальний розмір пенсії для тих людей, хто відповідає вимогам, повинен бути не менше 3 200 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.
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Проте фактична сума виплати складає 3 370 гривень,
– йдеться у матеріалі.
Водночас якщо пенсіонер отримує пенсію, яка менша за встановлений мінімум, то уряд компенсує цю різницю. Зокрема доплата після досягнення 65 років визначається як різниця між фактичною пенсією та тією, що гарантує українське законодавство. І така надбавка є автоматичною.
Крім того, люди в Україні мають право на доплату до пенсії за віком, які нараховують автоматично:
- українці віком від 70 до 74 років отримують до пенсії 300 гривень;
- від 75 до 79 років – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.