Яку пенсію отримують українці старші за 65 років

Українці, які досягли 65 років та мають певний страховий стаж, можуть отримувати пенсію, яка становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати. Страховий же стаж має бути 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Пенсія для тих, хто старше 65 років

Мінімальна заробітна плата наразі становить 8 000 гривень, тобто мінімальний розмір пенсії для тих людей, хто відповідає вимогам, повинен бути не менше 3 200 гривень, пише 24 Канал з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Проте фактична сума виплати складає 3 370 гривень,

– йдеться у матеріалі.

Водночас якщо пенсіонер отримує пенсію, яка менша за встановлений мінімум, то уряд компенсує цю різницю. Зокрема доплата після досягнення 65 років визначається як різниця між фактичною пенсією та тією, що гарантує українське законодавство. І така надбавка є автоматичною.

Крім того, люди в Україні мають право на доплату до пенсії за віком, які нараховують автоматично: