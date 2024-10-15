Пенсіонери можуть втратити частину виплат: що слід зробити, аби вберегти гроші

Пенсіонерів попередили про можливі штрафи, які можуть вплинути на їхні пенсійні виплати. Частину виплат особа може втратити, якщо порушить вимоги щодо свого статусу.

За що можуть позбавити пенсії

Частина пенсії може бути вилучена у разі порушень, якщо пенсіонер вчасно не повідомить про важливі зміни у своєму статусі, нагадують у ПФУ.

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До таких змін належать:

отримання ID-картки замість старого паспорта;

зміна прізвища чи інших особистих даних;

новий податковий номер;

зміна місця реєстрації або працевлаштування.

Зауважте! Це передбачено статтею 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Працевлаштування або звільнення також може впливати на право пенсіонера на перерахунок пенсії чи отримання додаткових виплат. Якщо пенсіонер отримує незаконні доплати, їх доведеться повернути, причому Пенсійний фонд утримуватиме ці кошти з пенсії.

Важливо! Повідомити про зміни необхідно протягом 10 днів з моменту їх настання. Це можна зробити особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал ПФУ.