Коли звертатися по пенсію

Пенсія за віком призначається з дня, що настає після досягнення пенсійного віку, якщо звернення подано не пізніше трьох місяців після цього дня, повідомляє видання "На пенсії".

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Тобто, особа має три місяці на подання документів, і якщо ви звернетеся в цей період, пенсію нарахують із дня вашого 60-річчя.

Зауважте! Якщо людині ще не виповнилося 60, є сенс подавати заяву після нового року. Це дозволить врахувати середню зарплату за останні три роки та мати вищу пенсію, адже її нарахують із дня народження.

Що таке пільгова пенсія та як її отримати

Пільгові пенсії надаються особам, які працювали на роботах зі шкідливими або важкими умовами праці, що дає змогу отримати пенсію за віком раніше, ніж це передбачено загальними правилами.

Основні умови для отримання пільгової пенсії:

Досягнення пенсійного віку. Пенсійний вік для жінок може варіюватися залежно від року народження.

Відповідний трудовий стаж. Необхідно мати певний період стажу роботи в шкідливих або важких умовах, що підтверджується відповідно до списків:

Список №1 – роботи в підземних умовах або з особливо шкідливими умовами.

– роботи в підземних умовах або з особливо шкідливими умовами. Список №2 – інші роботи зі шкідливими умовами.

Важливо! Якщо людина працювала в таких умовах до набрання чинності Закону, умови призначення пенсії можуть визначатися за попереднім законодавством.