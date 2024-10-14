Яким буде бюджет ПФУ цьогоріч

Кабмін затвердив постанову № 1156 від 11 жовтня 2024 року. У цьому документі вказано, що доходи ПФУ цьогоріч становитимуть 864 мільярди гривень

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Водночас видатки, які має здійснити Пенсійний фонд сягатимуть 861 мільярд гривень. При цьому, власні доходи ПФУ склали – 568 мільярдів гривень. Саме з цієї суми, буде профінансовано пенсійне забезпечення осіб, які отримують виплати відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Зверніть увагу! На ці виплати має бути витрачено орієнтовно 503 мільярди гривень.

А от кошти з держбюджету мають бути залучені не тільки для виплати пенсій, а і різноманітних надбавок та підвищень. Загалом ці видатки складатимуть 247 мільярдів гривень.

Зауважте! З цих коштів, зокрема, буде профінансоване пенсійне забезпечення військовослужбовців.