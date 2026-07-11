Пенсіонерів звільнили від сплати за газ та світло: хто має право на пільгу

Частина українських пенсіонерів має право повністю не оплачувати житлово-комунальні послуги. Йдеться не лише про електроенергію та газ, а й про інші комунальні платежі, а також придбання твердого палива.

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку

Такий вид пільги доступний окремій категорії людей, пише Пенсійний фонд.

Повне звільнення від оплати комуналки передбачене для пенсіонерів, які до виходу на заслужений відпочинок працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах і після призначення пенсії продовжують проживати в селі.

Мова йде про:

педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

спеціалістів із захисту рослин;

працівників музеїв;

бібліотекарів;

працівників державних і комунальних закладів культури;

працівників закладів освіти сфери культури.

Для отримання пільги недостатньо лише належати до однієї з цих професій. Пенсіонер повинен:

Мати щонайменше три роки стажу роботи на відповідній посаді; На момент виходу на пенсію працювати саме на посаді, яка дає право на пільгу; Після виходу на пенсію продовжувати проживати у сільській місцевості.

Як оформити пільгу

Щоб оформити пільгу, пенсіонеру, який перебуває в Реєстрі осіб, що мають право на пільги, необхідно подати, заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг та документи, які підтверджують проживання у сільській місцевості.

Після оформлення пільги держава компенсуватиме 100% вартості житлово-комунальних послуг і палива в межах встановлених законодавством норм.

Яка ще пільга для пенсіонерів існує

Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку за окремі види земельних ділянок. Пільга поширюється на земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2 гектарів. Також можна не платити за землю під житловим будинком і господарськими спорудами.

Якщо площа земельної ділянки перевищує норму, право на пільгу не скасовується повністю. У такому випадку пенсіонер сплачуватиме податок лише за площу, яка перевищує ліміт.