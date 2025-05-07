Скільки має заробляти українець, щоб отримувати 10 000 гривень пенсії
- Для отримання пенсії в 10 000 гривень, чоловіки повинні заробляти від 20 061 до 26 080 гривень, а жінки від 23 405 до 30 426 гривень залежно від віку виходу на пенсію.
- Інші категорії, такі як судді, підприємці, військові, держслужбовці та шахтарі, матимуть різні вимоги для отримання пенсії в 10 000 гривень.
Для отримання пенсії в розмірі 10 000 гривень необхідно заробляти щонайменше 20 000 гривень. Проте цей показник буде різним для чоловіків та жінок.
Які умови виходу на пенсію в 2025 році
Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Це зможуть зробити люди, які досягли:
- 60 років – стаж не менше як 32 рокти;
- 63 років – стаж 22 – 32 років;
- 65 років – стаж 15 – 22 років.
Як отримувати пенсію в 10 000 гривень
Для обрахунку виплат у ПФУ розробили Пенсійний калькулятор, тож порахуємо, яка зарплата має бути в українця для пенсії в 10 00 гривень.
Для чоловіка:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – зарплата 26 080 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – зарплата 22 101 гривня;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – зарплата 20 061 гривня.
Для жінки:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – зарплата 30 426 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – зарплата 25 785 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – зарплата 23 405 гривень.
Інші вимоги для отримання пенсії в 10 000 гривень матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.
Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.