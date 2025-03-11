Який стаж і зарплату треба мати, щоб було 11 000 гривень пенсії
- Для пенсії 11 000 гривень чоловік у 60 років має мати 32 роки страхового стажу.
- У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу; від 22 до 31 років стажу - з 63 років; від 15 до 21 року - з 65 років.
Пенсійна виплата в Україні залежить не лише від віку виходу на заслужений відпочинок чи тривалості страхового стажу. Значну роль відіграє також розмір офіційної зарплати.
Як отримувати пенсію 11 000 гривень
Для того, щоб претендувати на вищу пенсію, не обов’язково мати надто великий стаж чи пільговий статус, передає 24 Канал.
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Часто саме високий рівень заробітної плати дозволяє суттєво підвищити розмір виплат після виходу на пенсію.
Є певні вимоги, щоб пенсія у березні 2025 року становила 11 000 гривень. Аби їх визначити, можна скористатися пенсійним калькулятором.
Який стаж треба для пенсії 11 000 гривень / Скриншот з Пенсійного калькулятора
При виході на пенсію за стандартними умовами (тобто без урахування пільг для ветеранів, дітей війни, почесних донорів тощо), чоловікові віком 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.
А його середньомісячна зарплатня має становити 31 400 гривень, аби розраховувати на пенсію такого розміру.
Який стаж треба для виходу на пенсію:
- у 2025 році вийти на пенсію у 60 років можливо лише за наявності щонайменше 32 років страхового стажу;
- якщо ж стаж становить від 22 до 31 року, право на пенсію надається з 63 років;
- а особи зі стажем від 15 до 21 року можуть оформити виплати лише після досягнення 65-річного віку.