Який стаж і зарплату треба мати, щоб було 11 000 гривень пенсії

Пенсійна виплата в Україні залежить не лише від віку виходу на заслужений відпочинок чи тривалості страхового стажу. Значну роль відіграє також розмір офіційної зарплати.

Як отримувати пенсію 11 000 гривень

Для того, щоб претендувати на вищу пенсію, не обов’язково мати надто великий стаж чи пільговий статус, передає 24 Канал.

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Часто саме високий рівень заробітної плати дозволяє суттєво підвищити розмір виплат після виходу на пенсію.

Є певні вимоги, щоб пенсія у березні 2025 року становила 11 000 гривень. Аби їх визначити, можна скористатися пенсійним калькулятором.

Який стаж треба для пенсії 11 000 гривень / Скриншот з Пенсійного калькулятора

При виході на пенсію за стандартними умовами (тобто без урахування пільг для ветеранів, дітей війни, почесних донорів тощо), чоловікові віком 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

А його середньомісячна зарплатня має становити 31 400 гривень, аби розраховувати на пенсію такого розміру.

Який стаж треба для виходу на пенсію: