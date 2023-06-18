Помітно зросла: як в Україні змінилась пенсія за рік

За рік в Україні помітно зросли пенсійні виплати. Це пов'язано як зі зростанням прожиткового мінімуму, так і весняною індексацією та перерахунком пенсій.

Як змінилась пенсія за рік

Перш за все в Україні зросла мінімальна та максимальна пенсія, оскільки виплати прив'язані до прожиткового мінімуму. За рік він зріс на 159 гривень.

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Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для осіб що втратили працездатність: 1 934 гривень проти 2 093 гривень (червень 2022 року та червень 2023 року відповідно).

дорівнює прожитковому мінімуму для осіб що втратили працездатність: 1 934 гривень проти 2 093 гривень (червень 2022 року та червень 2023 року відповідно). Максимальна – це 10 прожиткових мінімумів, тобто 19 340 гривень проти 20 930 гривень за аналогічний період часу.

Індексація та перерахунок пенсій

У 2022 році згідно з бюджетом-2022 прожитковий мінімум зріс двічі: у грудні та липні, а цьогоріч буде без змін.

Також цієї весни українцям проіндексували виплати, а працюючим пенсіонерам перерахували пенсії. Перерахунок пенсій стосувався тих, хто набув після призначення чи попереднього перерахунку пенсій страховий стаж тривалістю 24 місяці чи менше. Але за умови, що при цьому пройшло не менше ніж 2 роки.

Як змінився розмір пенсій

Якщо пенсія була на рівні 2 100 гривень, то підвищення склало 420 гривень.

Понад 3 000 гривень – на 600 гривень.

Пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень.

Пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень.

Пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень.

Пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.

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Також деяких українців чекає липнева індексація виплат. Вона стосуватиметься тих, хто вийшов на пенсії за спеціальним законом. Виплати проіндексують на 19,7%, як і у березні. Варто також зауважити, що розмір індексації буде індивідуальним й коливатиметься від 100 до 1 000 гривень.