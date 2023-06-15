Кому перерахували пенсії

Перерахунок був проведений не для всіх працюючих пенсіонерів. Він зачепив лише тих, хто відповідає певним вимогам.

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Йдеться про осіб, які набули після призначення чи попереднього перерахунку пенсій страховий стаж тривалістю 24 місяці чи менше. Однак лише якщо при цьому пройшло не менше ніж 2 роки.

Як змінились виплати

Середній розмір підвищення склав 221,74 гривні. Зокрема:

середнє збільшення виплати з урахуванням страхового стажу – 179,47 гривні.

Виплата була збільшена для 327,2 тисячі пенсіонерів. Перерахунок же провели для 537,5 тисячі.

Середнє збільшення виплати з урахуванням страхового стажу та заробітної плати – 409,16 гривні.

Виплата була збільшена для 73,8 тисячі пенсіонерів. Перерахунок же провели для 117,4 тисячі.

Коли пенсіонери отримають збільшені виплати

Виплата перерахованих з 1 квітня пенсій проводиться у червні – у встановлені пенсіонерам дати виплати. При цьому одразу будуть видані доплати за:

квітень;

травень.

Результати перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня / Інфографіка Пенсійний фонд

Кому не підвищуватимуть пенсії

Водночас 4 категорії українців у 2023 році не зможуть розраховувати на індексацію пенсій. Це:

працюючі пенсіонери, які мають недостатній низький страховий стаж, а розрахунковий розмір пенсій яких менш як 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;

ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).

Чим відрізняється індексація пенсій від перерахунку Індексація пенсій – це коригування розміру пенсійної виплати з урахуванням розміру інфляції та зростання середньої заробітної плати за попередні роки.

Перерахунок пенсій роблять, коли змінюється будь-яка з умов, які враховують при нарахуванні пенсії, наприклад, грошове забезпечення або стаж.

Зокрема, зазначені категорії пенсіонерів не потраплять до запланованої на липень хвилі індексації. Яка, серед інших, зачепить:

науковців;

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування.

Змінам підлягатимуть виплати, призначені до 31 грудня 2022 року. Індексація складе 19,7%.