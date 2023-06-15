Кому пересчитали пенсии
Перерасчет был произведен не для всех работающих пенсионеров. Он затронул только тех, кто соответствует определенным требованиям.
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Речь идет о лицах, получивших после назначения или предварительного перерасчета пенсий страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее. Однако только если при этом прошло не менее 2 лет.
Как изменились выплаты
Средний размер повышения составил 221,74 гривны. В частности:
- среднее увеличение выплаты с учетом страхового стажа – 179,47 гривны.
Выплата была увеличена для 327,2 тысячи пенсионеров. Перерасчет же провели для 537,5 тысячи.
- Среднее увеличение выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы – 409,16 гривны.
Выплата была увеличена для 73,8 тысячи пенсионеров. Перерасчет же произвели для 117,4 тысячи.
Когда пенсионеры получат увеличенные выплаты
Выплата пересчитанных с 1 апреля пенсий проходит в июне – в установленные пенсионерам даты выплаты. При этом сразу будут выданы доплаты за:
- апрель;
- май.
Результаты перерасчета пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля / Инфографика Пенсионный фонд
Кому не будут повышать пенсии
В то же время 4 категории украинцев в 2023 году не смогут рассчитывать на индексацию пенсий. Это:
- работающие пенсионеры, имеющие недостаточный низкий страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых менее 2 100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры;
- те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;
- получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).
Чем отличается индексация пенсий от перерасчета
- Индексация пенсий – это корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы в предыдущие годы.
- Перерасчет пенсий производят, когда изменяется любое из условий, учитываемых при начислении пенсии, например, денежное довольствие или стаж.
В частности, указанные категории пенсионеров не попадут в запланированную на июль волну индексации. Которая, среди прочих, коснется:
- ученых;
- государственных служащих;
- работников органов местного самоуправления.
Изменениям будут подлежать выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года. Индексация составит 19,7%.