Кому пересчитали пенсии

Перерасчет был произведен не для всех работающих пенсионеров. Он затронул только тех, кто соответствует определенным требованиям.

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Речь идет о лицах, получивших после назначения или предварительного перерасчета пенсий страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее. Однако только если при этом прошло не менее 2 лет.

Как изменились выплаты

Средний размер повышения составил 221,74 гривны. В частности:

среднее увеличение выплаты с учетом страхового стажа – 179,47 гривны.

Выплата была увеличена для 327,2 тысячи пенсионеров. Перерасчет же провели для 537,5 тысячи.

Среднее увеличение выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы – 409,16 гривны.

Выплата была увеличена для 73,8 тысячи пенсионеров. Перерасчет же произвели для 117,4 тысячи.

Когда пенсионеры получат увеличенные выплаты

Выплата пересчитанных с 1 апреля пенсий проходит в июне – в установленные пенсионерам даты выплаты. При этом сразу будут выданы доплаты за:

апрель;

май.

Результаты перерасчета пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля / Инфографика Пенсионный фонд

Кому не будут повышать пенсии

В то же время 4 категории украинцев в 2023 году не смогут рассчитывать на индексацию пенсий. Это:

работающие пенсионеры, имеющие недостаточный низкий страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Чем отличается индексация пенсий от перерасчета Индексация пенсий – это корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы в предыдущие годы.

Перерасчет пенсий производят, когда изменяется любое из условий, учитываемых при начислении пенсии, например, денежное довольствие или стаж.

В частности, указанные категории пенсионеров не попадут в запланированную на июль волну индексации. Которая, среди прочих, коснется:

ученых;

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления.

Изменениям будут подлежать выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года. Индексация составит 19,7%.