Пенсия почти в 100 тысяч: какие выплаты получают экссудьи

Самые высокие пенсионные выплаты в Украине получают экссудьи и прокуроры. Кроме того, согласно закону, бывшие судьи могут даже выбирать или получать выплаты на общих основаниях или на пожизненное содержание. При этом пожизненные денежные удержания они могут получать даже не достигая пенсионного возраста.

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За более чем 20 лет стажа в должности размер выплат для судей повышается на 2% за полный год работы.

За 30 лет стажа – предоставляется право на денежное содержание в сумме 70% от судейского вознаграждения.

Обратите внимание, что в этом году украинские экссудьи получают выплаты в среднем на уровне 96,19 тысячи гривен. По состоянию на начало года на пожизненном содержании насчитывалось 3 594 находящихся в отставке судьи.

Пенсии для прокуроров не отстают

В то же время прокуроры могут выходить на пенсию независимо от их возраста при условии, что они имеют не менее 25 лет выслугу, а из них – 15 лет работали прокурорами.

Если нужного стажа недостаточно, они выходят на пенсию в 55 лет (для женщин) и 57 лет (для мужчин). Для этого необходимо иметь 30 и 35 лет стажа соответственно. Кстати, 15 из которых нужно отработать прокурором.

Для таких лиц есть еще льгота по объему выплат. Она составляет 60% от заработной платы экспрокурора за последние пять лет.

Средний размер пенсии экспрокурора в 2023 году составляет 21,57 тысячи гривен. Это на около 640 гривен больше максимально разрешенных пенсионных выплат в стране.

Для сравнения, средняя пенсия для обычных граждан Украины в 2023 году составляет всего 5230 гривен. За первый квартал она выросла на 600 гривен.

Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью

Суммы колеблются от почти 2 100 гривен до 2 300 гривен в зависимости от группы:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 300 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, не работающих – 2 100 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III работающих групп – 2 093 гривны.

Впрочем, минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны рассчитывается на основе прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 2093 гривны: