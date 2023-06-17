Вихід на пенсію для військових

Українські військові можуть вийти на заслужений відпочинок за вислугу років. Для цього їм потрібно мати не менше ніж 25 років стажу незалежно від віку.

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Крім того, це можна зробити й тоді, коли особі виповняється 45 років у день звільнення, а стаж складає 25 років й більше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Сам розмір пенсії військових становить від 50% (звільненим у відставку за віком або станом здоров’я від 55%) до 70% грошового задоволення. Мінімальна пенсія за вислугу років не може становити менш як 3 854 гривні.

Зверніть увагу, що військові пенсіонери теж отримали підвищення пенсій у березні через індексацію виплат.

Пенсія по інвалідності нараховується тоді, коли вона настала в період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби.

Також, якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання.

Розмір пенсій по інвалідності внаслідок війни I групи складає 100%, II групи – 80%, III групи – 60% від заробітку.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються непрацездатним членам сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти.

Її надають тоді, коли годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби. Однак таку пенсію можуть призначити й пізніше вказаного терміну, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання тощо.

На скільки підвищили пенсії українцям цього року

Якщо пенсія була на рівні 2 100 гривень, то підвищення склало 420 гривень. А якщо понад 3 000 гривень, то зростання склало 600 гривень.

Пенсія 3 500 гривень – на 700 гривень;

Пенсія 4 000 гривень – на 800 гривень;

Пенсія 5 000 гривень – на 1 000 гривень;

Пенсія 7 500 гривень – на 1 500 гривень.

Нагадуємо, що мінімальна пенсія в Україні станом на 1 січня 2023 року становить 2 093 гривні, а максимальна – 20 930 гривень.