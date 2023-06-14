Для кого проіндексують виплати

З 1 липня пройде індексація виплат для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. Мова йде про журналістів, науковців, чиновників тощо.

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Нагадаємо! Спеціальні закони припинили діяти на певні професії, наприклад журналістів. Вони тепер, як і усі, виходять на пенсію за загальними нормами. Проте для тих, хто встиг піти на відпочинок за старими правилами, індексацію в березні не проводять.

Тобто 1 березня відбувається індексація пенсій для більшості українців (на 19,7%), а 1 липня для тих хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом – індекс теж 19,7%. Розмір підвищення для кожного розраховуватимуть індивідуально, він може коливатися в межах 100 – 1 000 гривень.

Які пенсії отримують колишні судді

Судді та прокурори мають найбільші пенсії в Україні. Більше того, вони можуть обирати чи отримувати виплати на зальних підставах, чи бути на довічному утриманні ще до досягнення пенсійного віку. Ситуація така:

За понад 20 років стажу на посаді розмір виплат для суддів підвищується на 2% за повний рік роботи.

За 30 років стажу – надається право на грошове утримання у сумі 70% від суддівської винагороди.

Зауважте! В середньому українські судді на пенсії отримують – 96 190 гривень на місяць. Станом на початок року на довічному утриманні налічувалося 3 594 судді, які перебувають у відставці.

Натомість середня пенсія прокурорів теж доволі солідна – 21 570 гривень. Це близько на 640 гривень більше за максимально дозволені пенсійні виплати в країні.

Для порівняння, середня пенсія для звичайних громадян України у 2023 році становить всього 5 230 гривень. За перший квартал вона зросла на 600 гривень.