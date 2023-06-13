ПФУ витратить більше на пенсії українцям

У ПФУ повідомили, що розмір видатків на перераховані пенсії збільшився на 89 мільйонів гривень. Тобто, якщо раніше, щоб забезпечити виплати усім пенсіонерам було потрібно 57 мільярдів гривень, то тепер сума збільшилася – 57,089 мільярда гривень.

Читайте також Звичайним пенсіям до них далеко: хто в Україні отримує від 21 тисячі гривень

Нагадаємо! Цього року перерахунок пенсій провели для 654,9 тисячі осіб, а виплати збільшили для 401 тисячі осіб – у середньому на 221 гривню.

Також після перерахунку пенсій виплати збільшили для:

з врахуванням страхового стажу (327,2 тисячі осіб) – в середньому на 179,47 гривні;

з врахуванням страхового стажу та заробітної плати (73,8 тисячі осіб) – в середньому 409,16 гривні.

Які пенсії в Україні

Варто зазначити, що мінімальна пенсія українців станом на червень 2023 рік становить 2 093 гривні, а максимальна – 20 930 гривень. Середній показник виплат для населення варіюється залежно від області.

Тож найбільші пенсії у таких регіонах:

Київській області – 7 129 гривень;

Донецькій області – 6 560 гривень;

Луганській – 6 049 гривень;

Дніпропетровській – 5 804 гривень;

Житомирській – 5 650 гривень;

Найменші виплати отримують люди в таких областях:

Закарпатська – 4 164 гривні;

Чернівецька – 4 182 гривні;

Хмельницька – 4 391 гривня;

Херсонська – 4 409 гривень;

Івано-Франківська – 4 430 гривень;

Також середні виплати відрізняються за гендерним показником, тобто чоловіки отримують 5 701 гривню, а жінки – 3 926 гривень. Різниця складає 1 775 гривень.