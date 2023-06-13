ПФУ витратить більше на пенсії українцям
У ПФУ повідомили, що розмір видатків на перераховані пенсії збільшився на 89 мільйонів гривень. Тобто, якщо раніше, щоб забезпечити виплати усім пенсіонерам було потрібно 57 мільярдів гривень, то тепер сума збільшилася – 57,089 мільярда гривень.
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Також після перерахунку пенсій виплати збільшили для:
- з врахуванням страхового стажу (327,2 тисячі осіб) – в середньому на 179,47 гривні;
- з врахуванням страхового стажу та заробітної плати (73,8 тисячі осіб) – в середньому 409,16 гривні.
Які пенсії в Україні
Варто зазначити, що мінімальна пенсія українців станом на червень 2023 рік становить 2 093 гривні, а максимальна – 20 930 гривень. Середній показник виплат для населення варіюється залежно від області.
Тож найбільші пенсії у таких регіонах:
- Київській області – 7 129 гривень;
- Донецькій області – 6 560 гривень;
- Луганській – 6 049 гривень;
- Дніпропетровській – 5 804 гривень;
- Житомирській – 5 650 гривень;
Найменші виплати отримують люди в таких областях:
- Закарпатська – 4 164 гривні;
- Чернівецька – 4 182 гривні;
- Хмельницька – 4 391 гривня;
- Херсонська – 4 409 гривень;
- Івано-Франківська – 4 430 гривень;
Також середні виплати відрізняються за гендерним показником, тобто чоловіки отримують 5 701 гривню, а жінки – 3 926 гривень. Різниця складає 1 775 гривень.