ПФУ потратит больше на пенсии украинцам
В ПФУ сообщили, что размер расходов на перечисленные пенсии увеличился на 89 миллионов гривен. То есть, если раньше, чтобы обеспечить выплаты всем пенсионерам, потребовалось 57 миллиардов гривен, то теперь сумма увеличилась – 57,089 миллиарда гривен.
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Также после перерасчета пенсий выплаты увеличили для:
- с учетом страхового стажа (327,2 тысячи человек) – в среднем на 179,47 гривны;
- с учетом страхового стажа и заработной платы (73,8 тысячи человек) – в среднем 409,16 гривны.
Какие пенсии в Украине
Следует отметить, что минимальная пенсия украинцев по состоянию на июнь 2023 составляет 2 093 гривны, а максимальная – 20 930 гривен. Средний показатель выплат для населения варьируется в зависимости от области.
Поэтому самые большие пенсии в таких регионах:
- Киевской области – 7 129 гривен;
- Донецкой области – 6 560 гривен;
- Луганской – 6 049 гривен;
- Днепропетровской – 5 804 гривен;
- Житомирской – 5 650 гривен;
Наименьшие выплаты получают люди в следующих областях:
- Закарпатская – 4 164 гривны;
- Черновицкая – 4 182 гривны;
- Хмельницкая – 4 391 гривна;
- Херсонская – 4 409 гривен;
- Ивано-Франковская – 4430 гривен;
Также средние выплаты отличаются по гендерному показателю, то есть мужчины получают 5 701 гривну, а женщины – 3 926 гривен. Разница составляет 1 775 гривен.