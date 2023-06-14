Для кого проиндексируют выплаты
С 1 июля пройдет индексация выплат для пенсионеров, вышедших на отдых по специальному закону. Речь идет о журналистах, ученых, чиновниках и т.д.
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То есть 1 марта происходит индексация пенсий для большинства украинцев (на 19,7%), а 1 июля для тех, кто вышел на отдых по специальному закону – индекс тоже 19,7%. Размер повышения для каждого будет рассчитываться индивидуально, он может колебаться в пределах 100 – 1 000 гривен.
Какие пенсии получают бывшие судьи
Судьи и прокуроры имеют самые большие пенсии в Украине. Более того, они могут выбирать или получать выплаты на зальных основаниях или быть на пожизненном содержании еще до достижения пенсионного возраста. Ситуация такова:
- За более чем 20 лет стажа в должности размер выплат для судей повышается на 2% за полный год работы.
- За 30 лет стажа – предоставляется право на денежное содержание в сумме 70% от судейского вознаграждения.
А средняя пенсия прокуроров тоже достаточно солидная – 21 570 гривен. Это около 640 гривен больше максимально разрешенных пенсионных выплат в стране.
Для сравнения, средняя пенсия для обычных граждан Украины в 2023 году составляет всего 5230 гривен. За первый квартал она выросла на 600 гривен.