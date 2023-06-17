Выход на пенсию для военных

Украинские военные могут выйти на заслуженный отдых за выслугу лет. Для этого им нужно иметь не менее 25 лет стажа независимо от возраста.

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Кроме того, это можно сделать и тогда, когда лицу исполняется 45 лет в день увольнения, а стаж составляет 25 и более лет, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Сам размер пенсии военных составляет от 50% (уволенным в отставку по возрасту или состоянию здоровья от 55%) до 70% денежного удовольствия. Минимальная пенсия за выслугу лет не может составлять менее 3 854 гривны.

Обратите внимание, что военные пенсионеры тоже получили повышение пенсий в марте из-за индексации выплат.

Пенсия по инвалидности начисляется тогда, когда она наступила в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы.

Также, если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но в результате заболевания.

Размер пенсий по инвалидности в результате войны I группы составляет 100%, II группы – 80%, III группы – 60% от заработка.

Пенсии в случае потери кормильца назначаются нетрудоспособным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести.

Ее предоставляют тогда, когда кормильщик умер в период прохождения службы или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы. Однако такую пенсию могут назначить и позже указанного срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания.

На сколько повысили пенсии украинцам в этом году

Если пенсия была на уровне 2100 гривен, то повышение составило 420 гривен. А если более 3000 гривен, то рост составил 600 гривен.

Пенсия 3500 гривен – на 700 гривен;

Пенсия 4 000 гривен – на 800 гривен;

Пенсия 5 000 гривен – на 1 000 гривен;

Пенсия 7 500 гривен – на 1 500 гривен.

Напоминаем, что минимальная пенсия в Украине по состоянию на 1 января 2023 года составляет 2 093 гривны, а максимальная – 20 930 гривен.