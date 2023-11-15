Залишились без пенсії: як пенсіонерам поновити виплати

У деяких випадках, передбачених законом України, пенсіонери можуть залишитись без соціальних виплат. Проте, існує механізм поновлення пенсії.

У статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" наведено перелік обставин, що спричиняють припинення виплати пенсії, а також описано процедуру її відновлення.

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Припинення виплат

Припинення виплати здійснюється у випадках:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

у разі смерті;

у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців поспіль;

в інших випадках, передбачених законом.

Як поновити пенсію

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після зʼясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Які розміри пенсій в Україні

Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.

Середній розмір пенсій, які отримують українці, відповідно до останніх підрахунків – 5 350 гривень. Виплати понад 10 000 гривень мають лише 10,4% осіб. Значна кількість громадян – 29,5% мають пенсію від 2 001 до 3 000 гривень. Які виплати отримують інші: