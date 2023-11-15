В статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" приведен перечень обстоятельств, приводящих к прекращению выплаты пенсии, а также описана процедура ее восстановления.
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Прекращение выплат
Прекращение выплаты производится в случаях:
- если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;
- на все время проживания пенсионера за границей;
- в случае смерти;
- в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;
- в других случаях, предусмотренных законом.
Как восстановить пенсию
Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты.
Какие размеры пенсий в Украине
Средний размер пенсий, получаемых украинцами, согласно последним подсчетам – 5 350 гривен. Выплаты более 10 000 гривен имеют только 10,4%. Значительное количество граждан – 29,5% имеют пенсию от 2001 до 3000 гривен. Какие выплаты получают другие:
- 0,6% украинцев имеют пенсию до 2000 гривен.
- 15% – от 4001 до 5000 гривен.
- 21,3% – от 3001 до 4000 гривен.
- 23,2% – от 5001 до 10000 гривен.