В статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" приведен перечень обстоятельств, приводящих к прекращению выплаты пенсии, а также описана процедура ее восстановления.

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Прекращение выплат

Прекращение выплаты производится в случаях:

если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей;

в случае смерти;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом.

Как восстановить пенсию

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты.

Важно! Компенсация потери части пенсии в связи с нарушением сроков выплаты пенсионерам осуществляется по закону.

