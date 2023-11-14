Кто имеет право на выплаты от ООН

Украинские пенсионеры, проживающие на территории активных боевых действий и в прифронтовой зоне, могут получить надбавки к пенсии от ООН. Обязательными условиями также являются то, что ежемесячные выплаты гражданина не превышают 3 тысяч гривен, он не получал международную денежную помощь и не имеет статуса ВПЛ.

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Размер этих выплат рассчитывается индивидуально и равен разнице между 3 тысячами и суммой пенсии. Например, если человек получает 2 500 гривен, его доплата – 500 гривен.

Писать заявление для получения этой помощи не нужно. Доплата назначается автоматически.

Почему вам могут не предоставить выплаты от ООН

При проверке данных используются реестры Минсоцполитики и ПФУ. Именно поэтому, право на доплаты не начисляется, если в базах указана некорректная информация или там есть сведения, свидетельствующие, что пенсионер не может получить эти выплаты. К примеру, если раньше ему предоставлялась международная денежная помощь.

Надбавка от ООН начисляется автоматически и добавляется к пенсии. По состоянию на данный момент, такие доплаты предоставляются всего на 4 месяца.