Хто має право на виплати від ООН
Українські пенсіонери, які проживають на території активних бойових дій та в прифронтовій зоні можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. Обов'язковими умовами також є те, що щомісячні виплати громадянина не перевищують 3 тисячі гривень, він не отримував міжнародну грошову допомогу та не має статусу ВПО.
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Розмір цих виплат розраховується індивідуально і дорівнює різниці між 3 тисячами та сумою пенсії. Наприклад, якщо особа отримує 2 500 гривень, її доплата – 500 гривень.
Чому вам можуть не надати виплати від ООН
Під час перевірки даних, використовуються реєстри Мінсоцполітики та ПФУ. Саме тому, право на доплати не нараховується, якщо у базах вказана некоректна інформація або ж там є відомості, які свідчать, що пенсіонер не може отримати ці виплати. Наприклад, якщо раніше йому надавалася міжнародна грошова допомога.
Надбавка від ООН нараховується автоматично і додається до суми пенсії. Станом на зараз, ці доплати надаються лише на 4 місяці.