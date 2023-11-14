Хто має право на виплати від ООН

Українські пенсіонери, які проживають на території активних бойових дій та в прифронтовій зоні можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. Обов'язковими умовами також є те, що щомісячні виплати громадянина не перевищують 3 тисячі гривень, він не отримував міжнародну грошову допомогу та не має статусу ВПО.

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Розмір цих виплат розраховується індивідуально і дорівнює різниці між 3 тисячами та сумою пенсії. Наприклад, якщо особа отримує 2 500 гривень, її доплата – 500 гривень.

Писати заяву для отримання цієї допомоги надавати непотрібно. Доплата призначається автоматично.

Чому вам можуть не надати виплати від ООН

Під час перевірки даних, використовуються реєстри Мінсоцполітики та ПФУ. Саме тому, право на доплати не нараховується, якщо у базах вказана некоректна інформація або ж там є відомості, які свідчать, що пенсіонер не може отримати ці виплати. Наприклад, якщо раніше йому надавалася міжнародна грошова допомога.

Надбавка від ООН нараховується автоматично і додається до суми пенсії. Станом на зараз, ці доплати надаються лише на 4 місяці.