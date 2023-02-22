В декілька кліків: як оформити пенсію онлайн у Дії

В Україні пенсіонери можуть оформити виплати онлайн не виходячи з дому за допомогою застосунку Дія. Як це зробити у декілька кліків та, що для цього потрібно, розповідаємо далі.

Крок перший – авторизація

Для того, щоб оформити пенсію онлайн, або ж загалом скористатись будь-якими послугами застосунку Дія, потрібно спершу авторизуватись та надати згоду на передачу та опрацювання персональних даних.

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Авторизуватись в Дії можна за допомогою:

банку,

Дія.Підпису,

файлового чи апаратного ключа.

Подайте документи

Після того, як ви авторизувались вам потрібно буде заповніть необхідні дані, додати потрібні відскановані документи та підписати заяву за допомогою Дія.Підписом чи КЕП. Покроково це виглядатиме таким чином:

у розділі послуги знайдіть підрозділ пенсії, пільги та допомога та оберіть пункт призначення пенсії;

заповніть анкетні дані, вказавши у якому вигляді ви бажаєте отримати інформацію (СМС чи на електронну адресу), місце проживання та, чи є ви особою з інвалідністю;

обрати вид пенсії та способи виплати;

заповніть інформацію про трудовий стаж та догляд за дітьми чи непрацездатними особами, а також внесіть додаткову інформацію, яка впливає на розрахунок пенсії;

завантажте скан-копії документів (паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду);

підпишіть заяву електронним підписом, або ж КЕП.

Як зрозуміти, чи вам призначили пенсію

Щойно рішення про призначення пенсії буде ухвалено, на вашу електронну пошту надійде сповіщення. Завантажити та роздрукувати рішення можна в кабінеті громадянина в розділі послуги, натиснувши "отримані документи".

Також ви можете податись на пенсію офлайн. Для цього вам потрібно буде подати документи про призначення пенсії у сервісному центрі ПФУ. Це можна буде зробити особисто або через офіційного представника за довіреністю. Однак зауважимо, що таку заяву ви зможете подати не раніше ніж за місяць до досягнення ним пенсійного віку.

Ваша заявка онлайн буде опрацьовуватись до 10 днів, а процес подання на пенсію через Дію займе до 60 хвилин. Що стосується вартості послуги, то вона цілком безкоштовна.