З 2023 року зміняться умови виходу на пенсію: скільки років стажу потрібно накопичити

У наступному році зросте розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію. У скільки українці зможуть піти на заслужений відпочинок, розповідаємо далі.

Умови виходу на пенсію

Зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати не менше 29 років страхового стажу. У наступному році правила зміняться, тож для того, що вийти на пенсію потрібно буде мати вже як мінімум 30 років страхового стажу.

Читайте також Вбереже час, гроші і нерви: чому інвестору потрібен бот

Такі зміни пов'язані з тим, що до 2028 року в Україні буде підвищуватись страховий стаж на рік кожного нового року. Відповідно, у 2028 році, щоби вийти на пенсію в 60, необхідно буде мати стажу не менше 35 років.

Правила виходу на пенсію у 2022 році

Ті хто має не менше 29 років страхового стажу у віці 60 років .

. Якщо страховий стаж складає 19 – 29 років – у 63 років.

Маючи 15 – 19 років страхового стажу можна розраховувати на пенсію у 65 років.

Вихід на пенсію у 2023 році

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Середня пенсія зросла

За останній квартал середня пенсія в Україні зросла на 321,75 гривні або на 7,3% до 4 759,2 гривні, згідно з даними Пенсійного фонду.

З початку року – на 767,67 гривні, або на 19,2%. При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.

Страховий стаж – це період роботи працівника, протягом він, або його роботодавець сплачував страховий внесок. Мінімальний внесок становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Що стосується кількості пенсіонерів, то їх нині 10,7 мільйона осіб, з них 2,7 мільйона – працюючих. Найчастіше українці отримують від 2 до 3 тисяч гривень.Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 2 тисяч гривень – 0,64%,

до 3 тисяч гривень – 38,44%,

до 4 тисяч гривень – 23,54%,

до 5 тисяч гривень – 11,40%,

до 10 тисяч гривень – 19,07%,

Понад 10 тисяч гривень – 6,91%.