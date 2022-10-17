С 2023 года изменятся условия выхода на пенсию: сколько лет стажа нужно накопить

В следующем году возрастет размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию. Во сколько украинцы смогут уйти на заслуженный отдых, рассказываем дальше.

Условия выхода на пенсию

Сейчас, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа. В следующем году правила изменятся, поэтому для того, чтобы выйти на пенсию, нужно будет иметь уже как минимум 30 лет страхового стажа.

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Такие изменения связаны с тем, что к 2028 году в Украине будет повышаться страховой стаж на каждый год. Соответственно, в 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимо будет иметь стаж не менее 35 лет.

Правила выхода на пенсию в 2022 году

Те, кто имеет не менее 29 лет страхового стажа в возрасте 60 лет .

. Если страховой стаж составляет 19 – 29 лет – в 63 года.

Имея 15 – 19 лет страхового стажа можно рассчитывать на пенсию в 65 лет.

Выход на пенсию в 2023 году

Те, кто не будет иметь в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых будет от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.

Средняя пенсия выросла

За последний квартал средняя пенсия в Украине выросла на 321,75 грн или на 7,3% до 4 759,2 грн, согласно данным Пенсионного фонда.

С начала года – на 767,67 гривны или на 19,2%. При этом официальный уровень инфляции составил 21,8%.

Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Что касается количества пенсионеров, то их сейчас 10,7 миллиона человек, из них 2,7 миллиона – работающих. Чаще украинцы получают от 2 до 3 тысяч гривен. Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2 тысяч гривен – 0,64%,

до 3 тысяч гривен – 38,44%,

до 4 тысяч гривен – 23,54%,

до 5 тысяч гривен – 11,40%,

до 10 тысяч гривен – 19,07%,

Более 10 тысяч гривен – 6,91%.