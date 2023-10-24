Картки заблокують з 1 січня: чому пенсіонери можуть не отримати виплати

У суспільстві не вщухають розмови щодо ідентифікації пенсіонерів у ПФУ. Якщо її не пройти вчасно, можна втратити свої виплати.

Чому українці можуть втратити пенсію

Раніше цю ідентифікацію треба було пройти до вересня, але термін продовжили до 31 грудня 2023 року. Тим, хто не встигне це зробити заблокують картку 1 січня 2024 року.

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Щоб пройти ідентифікацію, ви повинні особисто звернутися до відділення Ощадбанку – це перший метод. Другий метод через ПФУ чи онлайн-портал фонду. Якщо ви знаходитеся за кордоном – потрібно звернутися в консульство для підтвердження своєї особи й проведення ідентифікації вас як пенсіонера-переселенця,

– повідомили спеціалісти.

Яким пенсіонерам зменшать виплати

Зміну терміну ідентифікації ухвалили 8 серпня для ВПО та пенсіонерів. Проводитимуть її щороку для усіх пенсіонерів.

В першу чергу виплати знизять пенсіонерам, які мають борги по аліментах, кредитах, штрафах тощо. У такому випадку ПФУ може вирахувати з виплат українців від 20 до 50% на погашення заборгованості.

Це питання регулюється статтею 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Наразі пенсіонери в Україні отримують такі виплати: