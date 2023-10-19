Пенсія точно виросте: як зміниться розмір виплати у 2024 році

У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму у 2024 році зростуть і соціальні виплати, прив'язані до нього. Однією із таких є мінімальна пенсія українців.

Як зміниться мінімальна пенсія у 2024 році

Прожитковий мінімум наступного року становитиме 2 920 гривень. Тож мінімальна пенсія, яка зараз становить 2 093 гривень, теж зросте – до 2 361 гривні.

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Якщо пенсіонер до 65-річного віку набув необхідного стажу, його виплати будуть зростати з кожною індексацією.

Наступна індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року, проте на скільки зростуть виплати українців – поки що не відомо.

Нині громадяни отримують такі суми:

до 3 тисяч гривень – 29,8%;

3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;

4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;

5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;

понад 10 тисяч гривень – 10,70%.

Які ще соціальні виплати зміняться

Наступного року змінять ще деякі соціальні виплати. Вони виглядатимуть так: