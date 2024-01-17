Більш як половина українців мають пенсію менше 4 тисяч гривень

У 2023 році пенсії українців зросли. На це вплинули як індексація, так і перерахунок прожиткових мінімумів для різних категорій осіб.

Як змінились пенсії протягом 2023 року

Відповідно до статистики ПФУ, 51% українських пенсіонерів отримують менш як 4 000 гривень. Середня пенсія під кінець року, при цьому, склала 5 385 гривень.

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Найменші виплати мають на Тернопільщині – 4 070 гривень. Найбільше пенсії отримують кияни – 7 248 гривень.

Загальна кількість пенсіонерів, які мали пенсійні виплати торік – 10,5 мільйонів осіб. Протягом 2023 року чисельність отримувачів пенсійних виплат скоротилася на 1,6%.

Переважно українці отримують пенсію на банківський рахунок, таким методом користуються орієнтовно 8 мільйонів осіб. Інші ж надають перевагу готівковому способу через "Укрпошту".

Які пенсії станом на початок 2024 року

, що пенсію менш як 3 000 гривень отримували 30% пенсіонерів. У 2023 році, це значення скоротилось на 9%. Кількість осіб, які отримували такого розміру пенсію у 2022 році була 39%.

З 1 січня 2024 року зросли виплати деяких пенсіонерів. Мінімальні виплати збільшились відповідно до розміру нового прожиткового мінімуму і тепер становлять 2 361 гривню замість 2 093 гривень.

Зростання інших пенсій очікується на початку березня. Саме тоді запланована масштабна індексація. Показник зростання виплат, за попереднім прогнозом, буде 13%.